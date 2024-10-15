Черчесов угодил в скандал из-за «оскорбления» казахского языка
Минспорта Казахстана потребовало провести разъяснительную работу с Черчесовым
Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к Казахстанской федерации футбола с просьбой провести разъяснительную беседу с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Причина — высказывание тренера, который, предположительно, оскорбил казахский язык.
После матча между сборными Казахстана и Словении в рамках Лиги наций один из представителей СМИ обратился к российскому тренеру на казахском языке. В ответ на это Черчесов спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
«Министерство потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту», — написано в официальном сообщении.
В Федерации футбола Казахстана объяснили, что в тот момент журналист был одет в футболку французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», и слова Черчесова были произнесены в шутку.
Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборная Казахстана не может победить в новом розыгрыше Лиги наций, поскольку испытывает трудности с переходом к требованиям Станислава Черчесова. По его словам, у тренера всегда было свое видение футбола.