Черчесов угодил в скандал из-за «оскорбления» казахского языка

Министерство туризма и спорта Казахстана обратилось к Казахстанской федерации футбола с просьбой провести разъяснительную беседу с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Причина — высказывание тренера, который, предположительно, оскорбил казахский язык.

После матча между сборными Казахстана и Словении в рамках Лиги наций один из представителей СМИ обратился к российскому тренеру на казахском языке. В ответ на это Черчесов спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

«Министерство потребовало от федерации предоставить официальные объяснения по данному инциденту», — написано в официальном сообщении.

В Федерации футбола Казахстана объяснили, что в тот момент журналист был одет в футболку французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», и слова Черчесова были произнесены в шутку.

Ранее бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборная Казахстана не может победить в новом розыгрыше Лиги наций, поскольку испытывает трудности с переходом к требованиям Станислава Черчесова. По его словам, у тренера всегда было свое видение футбола.