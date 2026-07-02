Человеческую ногу нашли в школьном дымоходе в США

В США в первые дни каникул уборщик обнаружил в школьном дымоходе человеческие останки. Они могли принадлежать рабочему, который делал ремонт. Об этом сообщил People .

Полицию вызвали 30 июня в начальную школу № 113 имени Энтони Дж. Пранцо в Квинсе. Уборщик почувствовал запах из дымохода и вызвал дезинсектора, который обнаружил человеческую ногу.

«В момент происшествия в здании не было ни учеников, ни сотрудников школы», — сообщил представитель полиции Нью-Йорка.

Останки передали Управлению главного судебно-медицинского эксперта. Тело пока не идентифицировано.

По одной из версий, в школе погиб рабочий. После того, как 26 июня завершился учебный год, администрация планировала провести в здании ремонт системы горячего водоснабжения и электропроводки.

Ранее в Пенсильвании сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные материалы. Экстренные службы объявляли временную эвакуацию.