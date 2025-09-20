Человеческие останки нашли в багаже пассажира в аэропорту Тампы в США

В багаже пассажира в международном аэропорту Тампы во Флориде обнаружили человеческие останки. Об этом написало издание New York Post .

Таможенники обнаружили подозрительный сверток и задержали владельца багажа. В фольге нашли настоящие человеческие останки: череп и несколько костей. Пассажир заявил, что останки необходимы для проведения «ритуала». Рядом с останками таможенники нашли запрещенные растения.

Пограничники решили, что останки могут быть опасны и уничтожили их. Полиция выясняет, были ли останки скелета настоящими.

Недалеко от Лас-Вегаса обнаружили десятки груд человеческого праха. По версии следствия, над этой территорией развеивали прах умерших.