Останки десятков людей нашли недалеко от Лас-Вегаса

Десятки груд человеческого праха нашли вдоль дороги недалеко от Лас-Вегаса. Об этом сообщил телеканал WFLA-TV .

Как они там оказались, пока неизвестно. Ведется расследование. По основной версии, над этой территорией развеивали прах умерших.

Жители штата Невада по закону имеют право развеивать прах на земле общего пользования, если не делают этого в коммерческих целях.

Ранее во Франции нашли могилу с пленными, которых, предположительно, более шести тысяч лет назад запытали до смерти местные племена. Неподалеку нашлась и другая могила, с целыми останками — ученые пришли к выводу, что там хоронили местных жителей, защищавших свою землю от кочевников.