Чехия запретила въезд российским дипломатам, не аккредитованным в стране

Правительство Чехии запретило въезд российским дипломатам и владельцам служебных паспортов, если они не имеют аккредитации в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липавский в соцсети Х .

По его словам, мера будет действовать в международных аэропортах. Глава МИД заявил, что число диверсионных операций растет и власти не намерены рисковать использованием агентов под дипломатическим прикрытием. Он добавил, что Чехия подает пример другим странам и продолжит добиваться строгих мер на уровне Шенгенского соглашения.

Ранее Прага неоднократно выступала за ограничение свободного перемещения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Летом Липавский призвал включить такие меры в 19-й пакет санкций ЕС против России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что в случае введения такого запрета дипломаты стран — членов ЕС в России будут «подседланы и стреножены».