«Подседланы и стреножены». Захарова отреагировала на угрозу ЕС российским дипломатам

Европейские дипломаты в случае введения запрета на свободное передвижение российских коллег по территории Евросоюза в ответ будут «подседланы и стреножены». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Значит, по меткому выражению [Владимира] Высоцкого, их дипломаты будут „подседланы и стреножены“ в ответ», — заявила она.

Захарова процитировала строчку из его песни «Бег иноходца». Так она отреагировала на предложение главы чешского МИД Яна Липавского об ограничении свободного передвижения российских дипломатов по странам Шенгенской зоны. По его словам, такой запрет может появиться в 19-м пакете антироссийских санкций ЕС.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявляла, что Евросоюз продолжит давить на военную экономику России, поэтому подготовит новый пакет ограничений в ближайший месяц.