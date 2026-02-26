Чехия закупила яйца в России впервые за четыре года

РИА «Новости»: Чехия впервые за 4,5 года ввезла куриные яйца из России

В декабре 2025-го Чехия впервые за четыре с половиной года ввезла из России куриные яйца. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику Евростата.

Чешские компании импортировали отечественные яйца на 64,7 тысячи евро. До этого закупки фиксировали в июне 2021 года.

Россия вошла в двадцатку самых крупных поставщиков яиц на рынок республики с долей менее 1% от всех поставок. В прошлом году больше всего Чехия закупила яиц в Польше (43,1%), Украине (22%) и Латвии (13,9%).

В 2024 году Евросоюз вопреки санкциям закупил морепродукты на 709 миллионов евро в России. Наиболее зависимой от российской рыбы оказалась Португалия.

Также осенью 2025-го ЕС резко увеличил закупку зеркал у России. Крупнейшим экспортером оказались Франция, Польша, Литва и Латвия. В годовом выражении прирост составил в 12,3 раза.