ЕС почти в 30 раз нарастил импорт зеркал из России

ЕС в августе почти в 30 раз по сравнению с июлем нарастил импорт из РФ зеркал

В августе 2025 года Евросоюз нарастил импорт зеркал из России в 30 раз по сравнению с июлем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Всего в августе сообщество закупило в России различных видов зеркал на 2,1 миллиона евро, это рекордный показатель по месяцу за все время. В месячном выражении прирост составил 29,2 раза, а в годовом — 12,3 раза.

В частности, европейцы закупали обычные зеркала без рамы (205 тысяч) и зеркала заднего вида (1,9 миллиона евро). Крупнейшим экспортером российских зеркал внутри ЕС стала Франция, также их приобретали Латвия, Литва и Польша.

Среди главных поставщиков зеркал в сообщество по итогам августа Россия заняла 8-е место. Лидерство удерживает Китай с объемом продаж 45,7 миллиона долларов.

Также ЕС закупал в России имитации камней, бусины, обработанное стекло, статуэтки, детали для мозаики, стеклянные плитки и стекло в листах.

Ранее Владимир Путин пошутил о запрете ЕС ввозить унитазы в Россию.