ЕС закупил в 2024 году морепродукты из России на 709 млн евро вопреки санкциям

Европейский союз вопреки санкциям в 2024 году закупил в России морепродукты на 709 миллионов евро. Об этом сообщил сайт Euractiv .

ЕС ограничил поставки российской рыбы на свой рынок с 2022 года. Несмотря на это, морепродукты продолжают поступать в регион.

Крупнейшими импортерами оказались Германия, Польша, Нидерланды и Франция. Наиболее зависима от российской рыбы Португалия. Треска — главный ингредиент национального блюда бакальяу.

С 2022 года ЕС ввел санкции против ограниченного набора морепродуктов из России, в том числе икры, но не смог согласовать широкий запрет на закупку рыбы.

