Чехия выступила за конкуренцию стран-кандидатов при приеме в ЕС

Прием стран-кандидатов в Евросоюз должен проходить по очереди. Это необходимо, чтобы сохранить конкуренцию и включать в объединение только самые подготовленные государства. Как сообщило Radio Prague International , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Он пояснил, что первыми в очереди должны оказаться те страны, которые уже провели необходимые реформы. Но даже в их случае речь пойдет не о блоковом приеме, когда в Евросоюз входят сразу несколько стран, а поочередном, чтобы не сдерживать дальнейшее развитие более подготовленных кандидатов.

Министр подчеркнул, что адаптация к правилам Евросоюза и необходимые реформы — это разные процессы.

«Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой стране, которая этого хочет и выполняет требования», — пояснил Липавский.

При этом глава чешского внешнеполитического ведомства отметил, что Украина — это «особый случай» из-за продолжающегося конфликта с Россией. Он подчеркнул, что страна заслуживает больше поддержки за стремление к демократии и европейским ценностям.

Президент Молдавии Майя Санду объявила, что подписала указ о начале интеграции страны в Евросоюз. Она объявила, что рассчитывает на вступление в блок к 2030 году Первые переговоры между властями республик и руководства Евросоюза пройдут на конференции в Люксембурге 25 июня.