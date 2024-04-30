Чехия обвинила Россию во взрывах на складах с боеприпасами для ВСУ | 360°

Мир 30 апреля 2024, 00:01 Чехия обвинила Россию во взрывах на складах с боеприпасами для ВСУ Полиция Чехии обвинила РФ во взрывах на складах с боеприпасами для Украины Pxhere

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Чехия обвинила Главное разведывательное управление Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов для ВСУ. От этом сообщили в пресс-службе полиции республики.

Чешская сторона вынесла вердикт в ходе расследования дела девятилетней давности. В октябре и декабре 2014 года на складах боеприпасов немецкой компании Imex в Врбетице произошли два взрыва. Снаряды предназначались для ВСУ.

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Полиция Чехии заявила, что этот случай был не отдельной акцией, а элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки». Ее якобы провели для того, чтобы предотвратить передачу оружия в районы проведения операций армии России. Одновременно с этим ведомство отметило нехватку значимой информации по делу.

Ранее Латвия, Эстония и Литва обвинили Россию в подавлении сигналов GPS «для подавления помех при навигации самолетов».