Страны Прибалтики обвинили Россию в создании помех для навигации самолетов | 360°

Мир 29 апреля 2024, 14:31 Страны Прибалтики обвинили Россию в создании помех для навигации самолетов FT: главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении сигналов GPS Unsplash

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Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в подавлении сигналов GPS и создании помех при навигации самолетов. Об этом сообщила газета Financial Times.

«Из-за помех навигационным сигналам, в которых обвиняют Москву, два финских рейса развернулись во время полета», — написали авторы материала.

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Глушение GPS, в котором якобы «виновата» Россия, может привести к воздушной катастрофе. Об опасности помех GPS в районе Балтийского моря предупредили министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

«Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — заявил в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее самолет авиакомпании Finnair из-за помех GPS не смог приземлиться в аэропорту Тарту в Эстонии. Воздушное судно вернули в Хельсинки. Позже эстонские военные заявили, что сбой в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей обнаружили на восточном фланге НАТО.