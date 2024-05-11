Чехия объявила в розыск якобы причастного к взрывам россиянина | 360°

Мир 11 мая 2024, 03:28 Чехия объявила в розыск якобы причастного к взрывам россиянина Полиция Чехии объявила в розыск генерала ГРУ РФ из-за взрывов во Врбетице Freepik

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В Чехии полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого назвали причастным к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом сообщила газета Сeske noviny.

«Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова», — отметили в статье.

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Чешские полицейские заявили, что организацией взрывов складов в деревне Врбетице Злинского края якобы занимались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Автор статьи утверждает, что российская разведка якобы собрала данные о работе оружейной компании Imex Group благодаря Николаю Шапошникову, являющегося ее сотрудником. Он также оформил для агентов разрешения для посещения складов.

Ранее Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов, предназначенных для ВСУ. Полиция оценила ущерб от произошедшего в один миллиард крон.