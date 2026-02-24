В Южной Корее девушку обвинили в убийстве двух мужчин. Она запланировала отравление через ChatGPT, сообщил журнал People .

Следователи обнаружили в телефоне подозреваемой запросы к нейросети: «Что произойдет, если принять снотворное вместе с алкоголем?», «Сколько нужно принять, чтобы это стало опасно?» и «Может ли это привести к смерти?». На допросе девушка призналась, что смешивала со спиртным успокоительные — предположительно, этим она напоила жертв.

Это не первый случай, когда переписка с искусственным интеллектом приводит к трагедии. Ранее СМИ писали о подростке из США, который умер от передозировки наркотиков после нескольких месяцев общения с ChatGPT. Нейросеть даже использовали для похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В правоохранительных органах Кореи не исключают, что обвиняемая использовала ИИ для детального планирования преступления. Расследование продолжается.