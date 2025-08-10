Чат-бот соцсети Трампа назвал Обаму лучшим президентом США
В соцсети Truth Social появился чат-бот с искусственным интеллектом. Он не соглашается с ключевыми заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа и называет Барака Обаму лучшим американским лидером. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«На просьбу назвать лучшего президента, Truth Search AI заявил, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей популярностью среди ныне живущих президентов США"», — указано в публикации.
Новый чат-бот выразил несогласие с некоторыми заявлениями президента США. Он не поддержал обвинения демократов в «фальсификации» выборов 2020 года и утверждение о положительном влиянии тарифной политики Трампа на экономику.
Ранее Трамп признал, что Вашингтон из-за уличной преступности стал одним из самых опасных городов мира. Американский лидер пообещал положить конец насилию в столице Штатов.