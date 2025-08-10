В соцсети Truth Social появился чат-бот с искусственным интеллектом. Он не соглашается с ключевыми заявлениями главы Белого дома Дональда Трампа и называет Барака Обаму лучшим американским лидером. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«На просьбу назвать лучшего президента, Truth Search AI заявил, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей популярностью среди ныне живущих президентов США"», — указано в публикации.

Новый чат-бот выразил несогласие с некоторыми заявлениями президента США. Он не поддержал обвинения демократов в «фальсификации» выборов 2020 года и утверждение о положительном влиянии тарифной политики Трампа на экономику.

Ранее Трамп признал, что Вашингтон из-за уличной преступности стал одним из самых опасных городов мира. Американский лидер пообещал положить конец насилию в столице Штатов.