Часть стран ЕС не захотела участвовать в «специальном трибунале» против России

Не все страны Европейского союза хотят участвовать в трибунале против России. Это следует из заявления главы внешнеполитической службы ЕС Каи Каллас, ее слова привело РИА «Новости».

Политик выступила по итогам встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге, где сообщила, что 25 стран — участниц объединения хотят участвовать в «специальном трибунале» против России по Украине.

«Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше», — сказала она.

Каллас не уточнила, о каких именно странах идет речь и не назвала тех, кто отказался от участия в трибунале. Политик также напомнила, что на прошлой неделе в Киеве представители ЕС объявили о выделении 10 миллионов евро на создание «специального трибунала».

Ранее Каллас назвала предстоящую встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии неприятной новостью. Официальный представитель МИД Мария Захарова связала ее слова с некомпетентностью.