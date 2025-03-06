Бывший главком ВСУ обвинил США в нарушении мирового порядка

США «разрушают мировой порядок», а существование НАТО находится под угрозой. Об этом во время своего выступления в Королевском институте международных отношений заявил бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которого процитировало издание The Times .

«США разрушают мировой порядок. <… > Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — сказал он.

По мнению Залужного, американские власти стремятся делегировать вопросы безопасности Европе и не принимать участия в саммитах по этой теме. Посол добавил, что НАТО в ближайшем будущем может прекратить свое существование, а Россия «придет за Европой».

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO). По результатам февральского соцопроса компании Socis Залужный заслужил самый высокий рейтинг доверия среди граждан Украины. Ему выказали доверие 73% украинцев. Зеленскому же досталась только третья строчка, он набрал всего 40%.