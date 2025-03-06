Бывший главком ВСУ обвинил США в нарушении мирового порядка

США «разрушают мировой порядок», а существование НАТО находится под угрозой. Об этом во время своего выступления в Королевском институте международных отношений заявил бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которого процитировало издание The Times.
«США разрушают мировой порядок. <… > Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — сказал он.
По мнению Залужного, американские власти стремятся делегировать вопросы безопасности Европе и не принимать участия в саммитах по этой теме. Посол добавил, что НАТО в ближайшем будущем может прекратить свое существование, а Россия «придет за Европой».