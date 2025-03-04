Зеленский нашел новую должность для Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Подписанный указ разместили на сайте офиса президента страны.
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный занимает должность посла в Британии с 7 марта 2024 года. Последнее назначение предполагает, что Залужный будет совмещать обе должности.
По результатам февральского соцопроса компании Socis Залужный заслужил самый высокий рейтинг доверия среди граждан Украины. Ему выказали доверие 73% украинцев. Зеленскому же досталась только третья строчка, он набрал всего 40%.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте