Зеленский нашел новую должность для Залужного

Владимир Зеленский назначил постпредом Украины в IMO посла в Британии Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Британии Валерия Залужного постоянным представителем страны при Международной морской организации (IMO). Подписанный указ разместили на сайте офиса президента страны.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный занимает должность посла в Британии с 7 марта 2024 года. Последнее назначение предполагает, что Залужный будет совмещать обе должности.

По результатам февральского соцопроса компании Socis Залужный заслужил самый высокий рейтинг доверия среди граждан Украины. Ему выказали доверие 73% украинцев. Зеленскому же досталась только третья строчка, он набрал всего 40%.