Бывший аналитик ЦРУ покрутил пальцем у виска на желание Польши задержать самолет Путина

Готовность Польши задержать самолет президента России Владимира Путина в случае проведения российско-американского саммита в Будапеште является безумием. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он обратил внимание, что наиболее вероятным маршрутом для полета в Венгрию кажется воздушное пространство Болгарии. Но ключевые решения в этом вопросе должны принимать органы безопасности, отметил Джонсон.

«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши при поддержке других европейских стран задержать президента Путина. Они безумны, не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие», — заявил бывший аналитик.

Ранее польский генерал Роман Полько заявил о готовности сбить самолет Владимира Путина. В Польше напомнили, что МУС выдал ордер на арест российского лидера.

Глава польского МИД Радослав Сикорский отмечал, что борт Путина могут задержать в случае полета в Будапешт.