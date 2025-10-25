Бывший аналитик ЦРУ покрутил пальцем у виска на желание Польши задержать самолет Путина
Экс-аналитик ЦРУ назвал безумием готовность Польши задержать самолет Путина
Готовность Польши задержать самолет президента России Владимира Путина в случае проведения российско-американского саммита в Будапеште является безумием. Об этом ТАСС заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он обратил внимание, что наиболее вероятным маршрутом для полета в Венгрию кажется воздушное пространство Болгарии. Но ключевые решения в этом вопросе должны принимать органы безопасности, отметил Джонсон.
«Хотя я бы не исключал возможных попыток со стороны Румынии или Польши при поддержке других европейских стран задержать президента Путина. Они безумны, не понимают, какими рисками может обернуться подобное действие», — заявил бывший аналитик.
Ранее польский генерал Роман Полько заявил о готовности сбить самолет Владимира Путина. В Польше напомнили, что МУС выдал ордер на арест российского лидера.
Глава польского МИД Радослав Сикорский отмечал, что борт Путина могут задержать в случае полета в Будапешт.