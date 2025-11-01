«Оружие Франкенштейна». На Западе сочли новый российский арсенал апокалиптическим
WP: «Посейдон» способен пересекать океан и не ограничен дальностью
Российский подводный аппарат «Посейдон», способный уничтожать прибрежные объекты противника, имеет неограниченную дальность хода через океан. На эту особенность нового оружия обратило внимание издание The Washington Post.
«Это делает его „оружием Франкенштейна“, — говорится в публикации.
вторы материала обратили внимание, что «Посейдон», как и «Буревестник», является «супероружием» России, способным обеспечить военный паритет с США и ЕС.
«„Посейдон“ представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры», — резюмировали авторы статьи.
Ранее сообщалось, что подводный беспилотник «Посейдон» — это ответ на многолетнюю враждебность Запада. Он может вызывать разрушительные цунами и стереть с лица земли ключевые порты противника.