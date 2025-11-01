«Оружие Франкенштейна». На Западе сочли новый российский арсенал апокалиптическим

WP: «Посейдон» способен пересекать океан и не ограничен дальностью

Российский подводный аппарат «Посейдон», способный уничтожать прибрежные объекты противника, имеет неограниченную дальность хода через океан. На эту особенность нового оружия обратило внимание издание The Washington Post .

«Это делает его „оружием Франкенштейна“, — говорится в публикации.

вторы материала обратили внимание, что «Посейдон», как и «Буревестник», является «супероружием» России, способным обеспечить военный паритет с США и ЕС.

«„Посейдон“ представляется Россией как оружие, которое изменит правила игры», — резюмировали авторы статьи.

Ранее сообщалось, что подводный беспилотник «Посейдон» — это ответ на многолетнюю враждебность Запада. Он может вызывать разрушительные цунами и стереть с лица земли ключевые порты противника.