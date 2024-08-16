Запад хочет захватить России из-за ее богатых ресурсов. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру на его YouTube-канале .

Джонсон отметил, что НАТО и Соединенные Штаты разрешают Украине бить по российским территориям. Запад, по его словам, все это прикрывает и удваивает ставки.

Нынешний конфликт начался не в 2022 году, а в 2014-м, добавил он, подчеркнув, что это тщательно подготовленный план по ослаблению и уничтожению России.

«Причина, по которой Запад хочет этого, очень проста. Москва обладает богатейшими природными ресурсами, и Штаты нуждаются в них — начиная с урана и золота и заканчивая нефтью и природным газом», — добавил экс-агент ЦРУ.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Запад пытается лишить Россию выхода в Балтийское море. По его словам, они планируют превратить его во внутреннее море НАТО.