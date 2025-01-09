Бывшему министру финансов Германии бросили в лицо муляж торта

Во время предвыборного мероприятия бывшему министру финансов Германии и лидеру Свободной демократической партии Кристиану Линднеру бросили в лицо муляж торта. Об этом сообщило издание Bild .

«Молодая женщина атаковала с помощью торта главу СвДП в ходе предвыборного выступления в Грайфсвальде (Мекленбург-Передняя Померания). Она попала бывшему министру финансов прямо в лицо», — сообщили авторы материала.

После «атаки» тортом Линднер продолжил свою речь. Очевидцы рассказали, что в Линднера на самом деле бросили муляж торта, сделанный из пены для бритья. Сам министр отметил это, попробовав пену на вкус и подтвердив, что это не крем.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о своем намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Это предложение было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря бундестаг большинством голосов выразил недоверие его правительству.

Перед Новым годом Шольц записал неудачное обращение и получил море хейта. Критики напомнили Шольцу о падении экономики, а также пожелали провала его партии на выборах в бундестаг в 2025 году, чтобы он не мог занять пост канцлера. В своем новогоднем выступлении Шольц признал, что Германия сейчас переживает непростые времена.