Шольц записал неудачное новогоднее обращение и получил море хейта

Новогоднее обращение канцлера Германии Олафа Шольца вызвало волну негодования со стороны пользователей в социальной сети X (бывший Twitter). В комментариях под постом главы немецкого правительства критики напомнили Шольцу о падении экономики, а также пожелали провала его партии на выборах в бундестаг в 2025 году, чтобы он не мог занять пост канцлера.

В своем новогоднем обращении к нации Шольц признал, что Германия сейчас переживает не лучшие времена.

«Многие задаются вопросом: куда мы движемся. Мой ответ: к взаимному уважению, доверию, интересам и вовлеченности, чтобы сделать 2025 год хорошим», — заявил Шольц.

В комментариях пользователи посоветовали главе правительства «заткнуться, чтобы не стать нелепее, чем он уже есть».

Также Шольца назвали «наивным пацифистом», а администрации площадки предложили пометить его аккаунт как «пародийный, потому что политик не может быть таким».

Также подписчики Шольца обрадовались, что скоро он оставит пост канцлера Германии после выборов в Бундестаг.

Но нашлись и те, кто следит не только за аккаунтом канцлера Германии, но и за владельцем площадки Илоном Маском, который сегодня назвал главу правительства Германии Оафом Шитцем, «который гарантированно проиграет выборы».

Придуманное Маском прозвище Шольца в переводе с английского созвучно с вариантом слова «отстойный». Такие комментарии также появились под новогодним обращением главы немецкого правительства.