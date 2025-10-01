Бывшему гендиректору Astronomer удалось сохранить семью после скандала с поцелуем
DM: гендиректора Astronomer Энди Байрона и его жену Меган застали на прогулке
Бывшему генеральному директору Astronomer Энди Байрону после скандала с поцелуем удалось сохранить семью. Байрона и его супругу заметили на совместной прогулке на побережье, фотографии разместило британское издание Daily Mail.
По информации издания, ни один из супругов не подавал на развод после публичного скандала. Судя по фотографиям, пара работает над сохранением брака и продолжает носить обручальные кольца.
На фотографиях пара выглядит счастливой и довольной жизнью. Они устроили уютный пикник на пляже на закате. Мужчина и женщина в повседневных одеждах расположились в шезлонгах, укутали колени свитерами, пили газировку и лакомились сладостями.
Ранее Меган Байрон видели на улице: она несла пакет с продуктами к своей машине. На ее руке красовалось обручальное кольцо.
Байрон ушел в отставку летом 2025 года после скандала на концерте группы Coldplay в Бостоне, где его заметили в объятиях сотрудницы компании Кристин Кэбот.