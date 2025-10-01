Бывшему гендиректору Astronomer удалось сохранить семью после скандала с поцелуем

DM: гендиректора Astronomer Энди Байрона и его жену Меган застали на прогулке

Бывшему генеральному директору Astronomer Энди Байрону после скандала с поцелуем удалось сохранить семью. Байрона и его супругу заметили на совместной прогулке на побережье, фотографии разместило британское издание Daily Mail .

По информации издания, ни один из супругов не подавал на развод после публичного скандала. Судя по фотографиям, пара работает над сохранением брака и продолжает носить обручальные кольца.

На фотографиях пара выглядит счастливой и довольной жизнью. Они устроили уютный пикник на пляже на закате. Мужчина и женщина в повседневных одеждах расположились в шезлонгах, укутали колени свитерами, пили газировку и лакомились сладостями.

Ранее Меган Байрон видели на улице: она несла пакет с продуктами к своей машине. На ее руке красовалось обручальное кольцо.

Байрон ушел в отставку летом 2025 года после скандала на концерте группы Coldplay в Бостоне, где его заметили в объятиях сотрудницы компании Кристин Кэбот.