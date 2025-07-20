Глава Astronomer подал в отставку после скандала с изменой

Гендиректор IT-компании Astronomer Энди Байрон ушел в отставку после скандала на концерте группы Coldplay в Бостоне, где его заметили в объятиях его сотрудницы Кристин Кэбот. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети LinkedIn.

В компании отметили, что ожидают от своих руководителей того, что они будут примером и в поведении, и в ответственности.

«Недавно этот стандарт не был соблюден. Энди Байрон подал в отставку, и совет директоров одобрил это решение», — говорится в сообщении.

На время управление Astronomer на себя взял сооснователь и директор по программным продуктам Пит Деджой. Замену Байрону уже ищут.

О том, будет ли уволена Кэбот, пока нет информации. Сейчас она находится в административном отпуске, ожидая результаты корпоративного расследования, сообщил портал Axios.

Измену Байрона случайно раскрыл фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, когда парочка попала на видео на экране «камеры поцелуев». Супруга и дети гендиректора Astronomer тогда ждали его дома.