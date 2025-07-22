Интерпол сообщил о задержании олигарха Плахотнюка в Греции

В Греции задержали молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, находящегося в международном розыске. Об этом сообщила полиция Молдавии в Telegram-канале со ссылкой на официальное уведомление от Интерпола в Афинах.

По данным ведомства, вместе с Плахотнюком задержали еще одного молдавского гражданина. Подтверждение личности экс-депутата и одного из самых влиятельных бизнесменов Молдавии удалось получить через международные каналы.

В 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по делу о покушении на убийство. Позже его объявили в международный розыск.

В мае 2023 года издание Euobserver сообщало, что Плахотнюк может попасть под санкции ЕС вместе с рядом молдавских политиков и бизнесменов. Всех фигурантов, включая Илана Шора и Марину Траубер, подозревали в попытке организации госпереворота.