Бывшего канцлера Шредера госпитализировали в Германии

Stuttgarter Zeitung: Шредера госпитализировали с эмоциональным выгоранием

Michael Kappeler/dpa
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера госпитализировали с эмоциональным выгоранием. Об этом сообщила газета Stuttgarter Zeitung.

В заявлении больницы говорится, что 80-летний политик страдает глубоким истощением и острой нехваткой энергии. Кроме того, ему тяжело концентрировать внимание и память, и он плохо спит.

Ранее экс-канцлер ФРГ предложил тем, кто верит в победу над Россией, заглянуть в учебники истории и напомнил, что все, кто пытался завоевать ее — от Наполеона до Адольфа Гитлера, — потерпели неудачу.

Также Шредер неоднократно призывал решить украинский вопрос путем переговоров и называл несостоятельными заявления, что Россию можно принудить к миру поставками ВСУ новых видов оружия.

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