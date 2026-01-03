Бывшая помощница Байдена рассказала об угрозах от украинцев

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена и журналистка Тара Рид получает угрозы в интернете от украинцев. Об этом она сообщила РИА «Новости» .

«Полагаю, попала в какие-то украинские списки. Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы отчаянны в том, чтобы напугать людей», — сказала Рид.

Журналистка уточнила, что чувствует себя в России в безопасности.

«Меня пыталась преследовать государственная машина Байдена, и ничего. Так что пусть попробуют, я сейчас все могу вынести, не капитулирую перед террористами», — добавила она.

Рид была помощницей Байдена в сенате США. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении американке российского гражданства. В декабре она официально получила паспорт.

Ранее Тара Рид назвала россиян добрыми людьми.