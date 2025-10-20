Сотрудница RT и бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что россияне — добрые люди. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА «Новости» .

Сейчас Тара Рид живет в Москве.

«Я просто нахожу это место красивым, чистым, эффектным с милыми, добрыми людьми», — заявила она.

Также Рид рассказала об особенностях коллектива в RT. По ее словам, никто не сталкивается с цензурой, каждый может позволить себе быть любопытным и добираться до истины.

Экс-помощница Байдена переехала в Россию в 2023 году. Она призналась, что на родине ей угрожают из-за обвинений бывшего начальника в домогательствах.

Ранее Тара Рид призналась, что отношения Байдена и бывшего вице-президента Камалы Харрис были далеко не идеальными. Она нужна была экс-главе Белого дома для политического образа чернокожей женщины.