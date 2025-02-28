Быстро или никогда. Трамп назвал срок урегулирования на Украине

Трамп: конфликт на Украине закончится сравнительно быстро или никогда

Урегулирование украинского кризиса произойдет «относительно скоро или никогда». Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме. Цитату привело РИА «Новости».

«Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», — сказал он.

По словам политика, в этом направлении уже наметился существенный прогресс. Также он выразил уверенность, что если соглашение удастся заключить, то оно «будет сохраняться».

Ранее Трамп заявил, что в рамках возможного мирного соглашения с Россией американские власти помогут Украине вернуть как можно больше территорий. При этом он отметил, что намерен завершить конфликт на выгодных условиях для России и Украины.

По мнению главы Белого дома, президенту РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки в рамках урегулирования украинского конфликта.