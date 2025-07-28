Быстрее, чем вы щелкнете пальцами: Трамп вновь пригрозил Ирану

США готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером, его слова привела газета The Telegraph .

«Они могут начать [ядерную программу] заново, но если начнут — мы уничтожим цели быстрее, чем вы щелкнете пальцами. Мы должны будем это сделать и сделаем в открытую и с радостью», — заявил глава Белого дома.

Трамп не раз угрожал Ирану повторными ударами. На прошлой неделе он процитировал главу МИД исламской республики Аббаса Аракчи, который признал серьезность повреждений, полученных от США.

В свою очередь, Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если на него не прекратят давить санкциями.