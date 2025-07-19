Иран пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран может выйти из ДНЯО в случае продолжения санкционного давления

Иран, в случае продолжения санкционного давления, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия и начать обогащать уран выше уровня 60%. Об этом заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента республики Эбрахим Резаи, его слова привело агентство Tasnim .

Политик подчеркнул, что в настоящее время Иран лишь приостановил добровольное исполнение дополнительного протокола, но до сих пор остается членом ДНЯО.

«При продолжении санкционного давления в повестке может оказаться выход из договора, производство и экспорт модернизированных центрифуг, обогащение урана до уровня выше 60% и расширение отношений в ядерной сфере», — сказал Резаи.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что страна готова предложить Ирану помощь в вывозе и обеднении обогащенного урана для применению на атомных электростанциях.