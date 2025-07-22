Трамп заявил о готовности нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана

США готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, если возникнет необходимость. Такое заявление в своей соцсети Truth Social сделал президент Дональд Трамп после слов главы МИД Ирана Аббаса Арагчи о серьезном ущербе после предыдущей атаки.

«Министр иностранных дел Аббас Аракчи об иранских ядерных объектах: „Повреждения очень серьезные, они разрушены“. Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» — написал американский лидер.

Трамп неточно процитировал Аракчи, иранский министр признал серьезность ударов США, но не заявлял об уничтожении ядерной программы. Президент также призвал уволить журналистку CNN, которая сообщила, что удары США не смогли уничтожить основные компоненты ядерной программы Ирана.

Американский лидер ранее пригрозил Ирану уничтожением, если в исламской республике не прекратится строительство новых ядерных объектов. Он напомнил, что три ядерных объекта в Иране уже полностью разрушены.