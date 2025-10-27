Президент Украины Владимир Зеленский признался, что Киев столкнулся с финансовыми и технологическими трудностями при производстве ракет «Фламинго». Об этом он заявил в телефонном разговоре с ведущей телеканала ТСН.

«Была технологическая проблема при производстве „Фламинго“. Есть задержка с финансированием», — пояснил глава киевского режима.

Однако Зеленский заверил, что до конца года государственный заказ на их производство якобы будет выполнен.

До этого военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил ТАСС, что характеристики ракет «Фламинго» позволяют квалифицировать ее как уязвимую цель. Их нельзя назвать современным высокоточным оружием. Кроме того, для российских систем ПРО и ПВО они не представляют принципиально новых угроз.

Ранее российские силовики рассказали, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак солгали о разработке ракет «Фламинго», которая оказалась похоже на прототип британской ракеты FP-5.