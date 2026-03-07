Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу. Об этом 360.ru рассказал пассажир, находящийся сейчас в воздушной гавани.

По его словам, в терминалах образовались большие очереди.

«Возобновили уже, очереди нереальные», — отметил собеседник.

Информацию о частичном возобновлении работы аэропорта подтвердил Dubai Media Office в социальной сети X.

Авиакомпания Emirates сообщила, что пассажиры могут приезжать в аэропорт, если у них забронированы рейсы на вторую половину дня. Это также касается транзита.

Аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников со стороны Ирана и работы систем ПВО.