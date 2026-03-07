Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу
Международный аэропорт Дубая частично возобновил работу. Об этом 360.ru рассказал пассажир, находящийся сейчас в воздушной гавани.
По его словам, в терминалах образовались большие очереди.
«Возобновили уже, очереди нереальные», — отметил собеседник.
Информацию о частичном возобновлении работы аэропорта подтвердил Dubai Media Office в социальной сети X.
Авиакомпания Emirates сообщила, что пассажиры могут приезжать в аэропорт, если у них забронированы рейсы на вторую половину дня. Это также касается транзита.
Аэропорт временно прекращал прием и отправку рейсов на фоне атаки беспилотников со стороны Ирана и работы систем ПВО.