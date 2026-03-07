Аэропорт Дубая приостановил работу из-за атаки БПЛА

Аэропорт в Дубае временно перестал отправлять и выпускать рейсы из-за атаки беспилотниками со стороны Ирана. Об этом 360.ru рассказала находящаяся на территории воздушной гавани туристка.

«Многие даже подъехать и зайти в аэропорт не могут. Водители круги наворачивают. Нас тоже не пустили, не дали даже выйти из такси», — отметил она.

Авиакомпания Emirates подтвердила, что приостановила все полеты в Дубай и из него. Рейсы отложили на фоне работы средств ПВО.

«Просим не направляться в аэропорт», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Медиаофис властей уточнил, что воздушная гавань приостановила работу на неопределенный срок. Ограничительные меры ввели ради безопасности пассажиров.

Ранее средства ПВО сбили несколько ракет над круизным лайнером в Дохе с россиянами на борту. По словам туристов, военные нейтрализовали 6-9 снарядов.