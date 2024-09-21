Бунт заключенных произошел в казахстанской колонии, трое пострадали

В казахстанской колонии в Туркестанской области взбунтовались заключенные. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

«В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания», — сообщил собеседник издания.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения».

Трое человек пострадали: военнослужащие Нацгвардии и сотрудник ДУИС. Им оказали медпомощь, сейчас ситуация стабилизирована.

В августе заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников. В результате ЧП погибли четверо сотрудников УФСИН, еще несколько пострадали. Снайперы ликвидировали четверых преступников.

Ранее в Сети появилось видео с радикалами из колонии, которые показали флаг запрещенной организации. Они заявили, что являются участниками ИГИЛ *.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России