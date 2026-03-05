«Эпическая ярость» влетела в копеечку. Американцы в шоке от трат на Иран

США тратят на конфликт с Ираном миллиард долларов в сутки

Военная кампания США против Ирана, получившая название «Эпическая ярость», обходится американским налогоплательщикам в астрономическую сумму. Журналист Нэнси Юссеф из Atlantic в Х сообщила, что в день Пентагон тратит на боевые действия миллиард долларов.

Такую информацию предоставил Юссеф высокопоставленный источник в Белом доме.

Предположительно, основная часть трат приходится на использование новейшей авиации, закупку высокоточных боеприпасов и поддержание крупной группировки войск в регионе.

Только подготовка к операции — переброска кораблей и самолетов — стоила Вашингтону 630 миллионов долларов еще до первого выстрела. Первый же день полномасштабных ударов увеличил счет на 779 миллионов, еще 43 миллиона ушли на 1200 использованных беспилотников-камикадзе.

Ситуацию осложняют и непредвиденные потери техники. В Кувейте местные военные по ошибке сбили три истребителя F-15E Strike Eagle, стоимость которых в сумме приближается к 300 миллионам долларов.

Согласно бюджетной модели Пенсильванского университета и Уортонской школы бизнеса, прямые бюджетные затраты США на операции и пополнение запасов могут достичь от 40 до 95 миллиардов долларов.

Американские власти прекращать операцию против Ирана пока не планируют. В Тегеране же, по данным местной прессы, пригрозили атаковать ядерный объект Израиля.