Бункер не спасет. В Канаде раскрыли судьбу Зеленского после атаки США на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность к жестким политическим решениям, похитив венесуэльского лидера Николаса Мадуро с женой. Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть его следующей целью, написал политолог из Университета Оттавы Иван Качановский в соцсети Х .

«Зеленский не понимает, что он может быть следующим», — заявил он.

До этого в Великобритании назвали новые цели для Трампа после кампании в Венесуэле. Под ударом американской военной машины могут оказаться Иран и Дания.

Ранее Белый дом в своем официальном аккаунте в соцсетях опубликовал черно-белое фото Трампа с надписью FAFO, сигнализируя тем самым противникам американского лидера, что они их ждут неприятные последствия, если будут выделываться. Послание появилось на фоне незаконного захвата венесуэльского лидера.