«Никаких игр, а то огребете». Белый дом послал сигнал противникам Трампа

Белый дом опубликовал черно-белую фотографию президента США Дональда Трампа с аббревиатурой FAFO в официальном аккаунте в соцсетях. Так в Вашингтоне отреагировали на результаты операции американских военных в Венесуэле.

«Никаких игр, FAFO», — подписали изображение.

Этот сленговый термин расшифровывается как **** around, find out, означающее, что если человек будет вести себя безрассудно, то будут последствия. Его обычно используют в качестве предупреждения или угрозы. Трамп, видимо, тем самым послал сигнал тем, кто оспаривает его политику или власть, что в случае продолжения провокаций будет дан жесткий ответ.

Этот термин широко распространился в онлайн-культуре, а также имеет политический контекст. Трамп впервые опубликовал фотографию с собой и надписью FAFO на своей платформе Truth Social в начале 2025 года.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети запись с бомбардировкой Венесуэлы, наложив на видео антивоенную песню времен Вьетнамской войны Fortunate Son.