В Британии назвали следующие цели Трампа после Венесуэлы

Guardian: после Венесуэлы Трамп может атаковать Иран и Данию

Президент США Дональд Трамп нарушил международное право, ударив по Венесуэле и похитив президента Николаса Мадуро. Его следующими целями могут стать Иран и Дания, сообщила британская газета The Guardian .

Авторы издания отметили, что глава Белого дома больше не нарушает правила, а отменяет их, причем последствия этого выходят далеко за пределы Каракаса. Тревожит и заявление Трампа о том, что США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть.

Но самое худшее в венесуэльской операции, если судить с точки зрения глобальной стабильности, то, что она сработала. Усиление военной власти, сосредоточенной в руках стареющего президента, является зловещим признаком.

«События, развернувшиеся за ночь в Венесуэле, вызовут немедленную тревогу у правительств таких стран, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил готовность к радикальным действиям», — говорится в материале.

Действия Трампа и его команды ускоряют переход от мира, основанного на правилах, к миру конкурирующих сфер влияния, где победит тот, чья военная мощь сильнее и кто готов ее применить.

Ранее американский военный аналитик, бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик предупредил, что Трамп после Венесуэлы попытается свалить вину за ввоз наркотиков в Америку на Китай.