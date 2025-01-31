Бундестаг проголосовал по скандальному проекту ужесточения миграционной политики
Парламент ФРГ не одобрил проект об ужесточении миграционного законодательства
Большинство членов бундестага выступили против ужесточения миграционной политики Германии. Парламент отклонил нашумевший законопроект. Трансляцию голосования вели на YouTube-канале органа.
Рассмотрение законопроекта об ужесточении миграционного законодательства состоялось вечером 31 января. Против него выступили 350 депутатов, за — 338 членов парламента. Еще пять человек воздержались.
Предложение ужесточить миграционную политику вызвало в Германии массовые волнения. Бундестаг 29 января поддержал резолюцию об ужесточении миграционного законодательства, которую внесла фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза при поддержке партии «Альтернатива для Германии». Тысячи человек устроили акции протеста возле офисов ХДС в Мюнхене, Ганновере, Майнце и Киле.
В Германии назрел миграционный кризис, аналитики допустили введение чрезвычайного положения. Почти 70% жителей потребовали сократить прием беженцев.