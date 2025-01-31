Бундестаг проголосовал по скандальному проекту ужесточения миграционной политики

Рассмотрение законопроекта об ужесточении миграционного законодательства состоялось вечером 31 января. Против него выступили 350 депутатов, за — 338 членов парламента. Еще пять человек воздержались.

Предложение ужесточить миграционную политику вызвало в Германии массовые волнения. Бундестаг 29 января поддержал резолюцию об ужесточении миграционного законодательства, которую внесла фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза при поддержке партии «Альтернатива для Германии». Тысячи человек устроили акции протеста возле офисов ХДС в Мюнхене, Ганновере, Майнце и Киле.

В Германии назрел миграционный кризис, аналитики допустили введение чрезвычайного положения. Почти 70% жителей потребовали сократить прием беженцев.