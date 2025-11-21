Sky News: Украина и ЕС будут тянуть время, надеясь повлиять на позицию Трампа

Украина и Европа попытаются потянуть время, но не смогут полностью отвергнуть американский мирный план, опасаясь испортить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Таким мнением поделился шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.

Автор статьи отметил, что документ из 28 пунктов составил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и представитель Кремля Кирилл Дмитриев без участия Европы и Украины. В него вошли требования, впервые выдвинутые Москвой в 2022 году.

«Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его все же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — написал Вагхорн.

Ранее в Нидерландах министр иностранных дел Давид ван Вил усомнился, что Киев согласится принять мирный план Трампа.

До этого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов заявил, что администрация США пытается использовать коррупционный скандал на Украине, чтобы надавить на президента Владимира Зеленского и сделать его более сговорчивым.