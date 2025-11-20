Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с Ura.ru высказал мнение, что мирный план президента США Дональда Трампа направлен на смягчение позиции Владимира Зеленского.

Он подчеркнул, что администрация США пытается использовать коррупционный скандал для того, чтобы сделать Зеленского более сговорчивым.

Семибратов указал, что успех такого подхода сомнителен, так как Зеленский находится под влиянием Великобритании и не готов идти на уступки России. Он также отметил, что британцы уже подготовили замену Зеленскому, что усиливает неопределенность в переговорах.