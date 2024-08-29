Захарова: Скотта Риттера Запад наказал за работу с Россией, и он не последний

Задержание в аэропорту Нью-Йорка бывшего разведчика США Скотта Риттера при его попытке улететь на Петербургский экономический форум стало началом преследования всех, кто хоть как-то сотрудничает с Россией. Об этом в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что западные спецслужбы начнут преследовать всех, кто хоть как-то взаимодействует с российской стороной: дает комментарии, пишет заметки для российских СМИ или выступает в прямом эфире.

«Вот их будут преследовать. Это говорится официальными лицами США абсолютно как норма», — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что при этом никакие правозащитные организации на защиту необоснованно задержанного Риттера не встали. По ее словам, сам случай стал беспрецедентным и в очередной раз показал, что США не остановятся не перед чем, чтобы продвинуть собственные правила.

«Когда-то главенствующую роль в мире занимала ООН. Но пять, шесть, семь лет назад сначала через американское политологическое сообщество, а потом уже на официальном уровне начались разговоры, что теперь миропорядок основан не на международном праве, а на неких правилах, которые никто не принимал», — подытожила дипломат.

Скотта Риттера задержали в аэропорту Нью-Йорка сотрудники полицейского управления города. Правоохранители сослались на приказ Госдепартамента и отобрали у задержанного паспорт. Внешнеполитическое ведомство США свою причастность опровергло. Комментировать изъятие паспорта представитель Госдепа отказался, назвав это частным случаем.