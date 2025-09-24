Положение Украины в конфликте может ухудшиться еще сильнее, что способно спровоцировать открытую войну России и НАТО. Об этом заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик в интервью газете Berliner Zeitung.

«Конфликт может обостриться еще больше для Украины, где он может перерасти в открытый конфликт между Северным альянсом и Россией. Возможно и то, и другое», — отметил он.

По мнению политолога, лидеры стран могут предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации только путем переговоров. Кроме того, политика Запада на Украине ни к чему хорошему не приведет.

Ранее президента Финляндии Александра Стубба уличили в попытке спровоцировать Россию на эскалацию конфликта с НАТО. По мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, финский лидер пытается устроить провокацию, чтобы убедить президента США Дональда Трампа поддержать Украину.