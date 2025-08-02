«Будем защищать наших людей». Трамп заявил о готовности к ядерной войне

Трамп заявил, что США должны быть готовы, когда речь заходит про ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение об отправке атомных подлодок желанием защитить американских граждан. Он добавил, что Америке стоит быть осторожной, сообщило РИА «Новости» .

«[Зампредседателя Совбеза России Дмитрий] Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда заходит такой разговор, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что сделал это, заботясь о безопасности граждан США. Он также добавил, что угрозу озвучил бывший президент России.

Ранее в Пентагоне отказались объяснить слова Трампа о переброске двух атомных субмарин, отметив, что в этом вопросе полагаются на слова президента и позицию Белого дома.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин оценил заявление американского лидера, как желание продемонстрировать силу. По его словам, если бы Россия была слабой страной, то по ней могли бы безнаказанно ударить, а так слова Трампа ни во что не выльются.