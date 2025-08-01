Пентагон не смог объяснить слова Трампа о переброске атомных подлодок

В Пентагоне отказались привести детали относительно заявления американского лидера Дональда Трампа по поводу переброски двух атомных субмарин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой не неназванного представителя в американском военном ведомстве.
«В данном вопросе мы полагаемся на заявление президента и позицию Белого дома», — заявили в Пентагоне, не уточнив подробности.
В пятницу, 1 августа, глава Белого дома заявил, что после слов зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева отдал приказ разместить две атомные подводные лодки на тот случай, если «заявления являются чем-то большим». Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
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