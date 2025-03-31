Бронированную машину пропавших американских военных достали из болота в Литве

В Литве из болота подняли затонувшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules. На этом автомобиле передвигались четверо американских военных, которые были объявлены пропавшими без вести, сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене в беседе с телеканалом LRT .

«Операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — подчеркнула она.

По словам Шакалене, на данный момент нет информации о пропавших военнослужащих. Она добавила, что как только появятся официальные данные, американская сторона незамедлительно уведомит об этом правительство Литвы, согласно ранее достигнутой договоренности.

Представители европейского и африканского командования Вооруженных сил США (USAREUR-AF) сообщили о том, что четверо американских военнослужащих пропали без вести во время плановых тактических учений в Литве. Позднее в литовских СМИ появилась информация о возможной гибели военных, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Командование армии США в Европе объявило о том, что под водой была обнаружена бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие американские военные.

Американская машина M-88 Hercules находилась на глубине четырех метров — под двумя метрами воды и двумя метрами илистого грунта. Из-за того, что ЧП произошло рядом с белорусской границей, в исчезновении американских солдат в Литве стали искать российский след.