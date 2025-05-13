В первом почти за десять лет телеинтервью для BFMTV знаменитая французская актриса Брижит Бардо поделилась своим разочарованием в действиях президента Эммануэля Макрона. Брижит Бардо встречалась с Макроном последний раз в 2018 году. Тогда она была приглашена президентом в Елисейский дворец. Она сообщила, что с тех пор не разговаривала с ним, так как ей «нечего ему сказать».

Журналист BFMTV спросил ее, разочарована ли она действиями президента. Актриса ответила утвердительно.

«И это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован», — сказала Брижит Бардо.

Два года назад актриса написала президенту открытое письмо, в котором назвала его «злым существом». По мнению актрисы, действия президента не приносят пользы.

«А если он не является полезным, значит, он вредный», — подчеркнула она.

Макрон призвал Трампа направить гнев на Россию, обвинив ее в препятствии урегулированию украинского кризиса. Также Макрон приехал в Киев на встречу «коалиции желающих». Перед отъездом он тепло попрощался с украинским коллегой Владимиром Зеленским и поцеловал его.